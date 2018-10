Depuis le début de la saison, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon alternent dans les buts parisiens. Sur le banc contre Amiens lors de la précédente journée, ce dernier était l’invité du Canal Football Club. Le portier italien de 40 ans a expliqué que cette rotation lui convient : « beaucoup, je suis très satisfait, je n’ai pas l’ambition de jouer 70 matches, je veux faire les bons matches, de qualité. Je pense qu’une équipe forte comme le Paris Saint-Germain doit avoir deux bons gardiens comme le Real Madrid avec Thibaut Courtois et Keylor Navas. »

Un modèle qu’il juge le meilleur et qu’il imagine viable dans la durée : « je pense que le futur des grandes équipes c’est d’avoir deux gardiens de haut niveau et de trouver le bon moment pour faire jouer les deux. » Honnête, il a toutefois admis qu’il n’aurait pas forcément aussi bien vécu cette situation plus jeune : « je ne sais pas comment j’aurai réagi à 20 ans mais à 40 ans c’est parfait pour moi. »