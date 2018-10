Le Ballon d’Or suscite toujours autant les convoitises. Et les débats autour de cette distinction deviennent de plus en plus brûlants. Invité sur France 3 dans l’émission Tout le Sport, c’est Gianluigi Buffon qui s’est prêté au jeu des pronostics. Et pour le portier italien du PSG, Kylian Mbappé mérite de rafler la mise cette année.

« Mbappé Ballon d’Or ? Vu ses qualités, ce qu’il montre sur le terrain, et comment il était décisif durant le Mondial, il le mérite. Je ne peux pas dire le contraire. En Italie, on le compare à Baggio, à Del Piero et à Totti. Mais il a un talent exceptionnel et des qualités techniques comme j’en ai rarement vu, » a ainsi confié le gardien transalpin. Le prodige parisien remportera-t-il le trophée cette année ? Réponse le 3 décembre prochain...