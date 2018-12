Ces dernières semaines, le retour d’Edinson Cavani (31 ans) à Naples est très souvent évoqué par la presse italienne. Gianluigi Buffon, en marge de la cérémonie de remise du Ballon d’Or France Football 2018 lundi soir, a donné son avis sur la question au micro de Tiki Taka sur les ondes d’Italia 1. Et pour le portier italien du Paris SG, le mercato du Matador devrait être plutôt calme.

« Je parle souvent avec lui d’Italie. Il est très lié à Naples par l’amour du peuple napolitain. Il n’est pas insensible mais je crois qu’en ce moment, jouer au PSG lui donne, sur le papier, plus de chances d’atteindre son objectif de remporter la Ligue des Champions. Non pas que Naples n’ait pas sa chance non plus, mais je pense que Cavani voudra tenter sa chance avec nous jusqu’à la fin de la saison », a-t-il lâché. De quoi rassurer les supporters parisiens.