Alors que l’avenir Gianluigi Buffon s’annonce favorable pour le Paris Saint-Germain, le principal intéressé s’est exprimé en conférence de presse. En marge du choc de Ligue des Champions contre le Napoli (à suivre sur notre live commenté), le gardien italien a donné plusieurs indices sur son avenir.

« J’ai vraiment vu que l’équipe grandissait en ce moment et cela me donne de l’espoir pour la poule. Concernant ma carrière, ce n’est pas en fonction de la Ligue des champions que je déciderai ou non de continuer, ce sera en fonction de ma motivation et de comment je me sentirai physiquement » a-t-il lancé.