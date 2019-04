Alors qu’une prolongation de l’Italien au PSG semblait imminente récemment, la direction du club de la capitale n’a toujours pas prolongé son portier de 41 ans, lui dont le contrat expire en juin prochain, avec une année de plus en option. Et Le Parisien explique que les dirigeants parisiens hésitent actuellement à étendre le bail de Buffon, en raison de ses dernières performances, jugées médiocres (il avait notamment plombé le PSG lors du 8e de finale retour de C1 contre Manchester United).

L’ex-entraîneur des gardiens de Paris (entre 2010 et 2013), Gilles Bourges, qui s’était notamment occupé de Salvatore Sirigu, a donné son avis sur la situation : « C’est moins bon. On sent moins de détermination, moins d’assurance. Cela se traduit par des petites fautes techniques, un peu de vivacité en moins, et au final un manque de justesse dans les choix. Dans ces périodes, l’expérience est un plus, mais elle n’est pas suffisante. J’ai croisé Alphonse cet hiver qui était satisfait de l’expérience vécue avec lui cette saison, mais désormais il doit devenir le véritable numéro 1. La bonne entente dans le cadre de l’alternance ça ne dure qu’un temps. »