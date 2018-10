Arrivé libre cet été au PSG en provenance de la Juventus, Gianluigi Buffon (40 ans) réalise de bonnes performances dans le club de la capitale en ce début de saison. Toujours au top malgré son âge, le portier italien impressionne. Notamment Didier Deschamps, qui s’est confié sur ce sujet dans un entretien accordé au quotidien sportif transalpin La Gazzetta dello Sport.

« On parle non seulement d’une très belle personne, qui peut transmettre beaucoup aux jeunes en termes d’image, mais aussi d’un grand champion qui peut être précieux dans une équipe ambitieuse comme le PSG. Il ne suffit que de voir comment il travaille pour rester au top. » Il est aussi revenu sur les raisons qui l’ont sans doute poussé à quitter les Bianconeri. « Peut-être qu’après tant d’années à la Juve, il avait besoin de nouvelles motivations. Et Paris est également une belle ville pour y vivre. »