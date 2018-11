Du côté du PSG, la rotation entre les gardiens continue. En effet, après l’arrivée de Gianluigi Buffon cet été, en provenance de la Juventus, et les bonnes performances d’Alphonse Areola les saisons précédentes, Thomas Tuchel et le staff parisien ont instauré un turn-over entre les portiers du club. Alphonse Areola, qui a disputé les trois premiers matches de Ligue des Champions, et qui avait pris place dans le but parisien lors du large succès contre Monaco (0-4), devrait s’asseoir sur le banc.

En effet, d’après L’Equipe, Gianluigi Buffon retrouvera les cages parisiennes pour la réception de Toulouse (Ligue 1) et celle de Liverpool (Ligue des Champions). Déjà titulaire contre Naples lors du quatrième match de la poule (1-1), l’expérimenté portier italien enchaînera un second match de rang en C1, lui qui était suspendu lors des trois premières rencontres de Ligue des Champions.