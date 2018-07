C’est fait ! Depuis hier, Gianluigi Buffon est officiellement un joueur du Paris SG. Bien que sa présentation n’aura lieu que lundi, le gardien italien (40 ans) a déjà posé avec la tunique parisienne pour annoncer son arrivée. Et il ne devrait pas débarquer seul au Camp des Loges.

En plus d’un ostéopathe, L’Equipe croit savoir que le légendaire portier transalpin amènerait avec lui un entraîneur des gardiens, un poste auquel Thomas Tuchel n’avait toujours pas trouvé la bonne personne. Il pourrait s’agir de Gianluca Spinelli, ancien coach des gardiens de la Nazionale et de Chelsea sous Antonio Conte, et qui a côtoyé Buffon en sélection (2014-2016).