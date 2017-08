Il est arrivé en janvier dernier en provenance du Benfica Lisbonne pour 30 millions d’euros, mais Gonçalo Guedes n’a été titularisé qu’une seule fois avec le PSG en Ligue 1 (face à Nancy en mars). L’ailier droit portugais de 20 ans pourrait ainsi être prêté par le club de la capitale pour la saison à venir.

D’après les informations de plusieurs médias espagnols, dont Super Deporte, le FC Valence s’intéresserait sérieusement à Guedes. Le propriétaire (Peter Lim) et le président du club (Anil Murthy) sont même arrivés ce dimanche à Paris pour discuter autour de la table. L’entraîneur de Valence, Marcelino, serait très séduit par Guedes et l’aurait placé en priorité. Les noms d’Hatem Ben Arfa et de Lucas Moura seraient également évoqués du côté de Valence.