A l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, reçoit l’En Avant de Guingamp au Parc des Princes (18h30).

Battu à Lyon dimanche dernier, le PSG cherchera à rebondir dans une compétition qu’elle affectionne tout particulièrement. En face, Guingamp reste sur deux défaites en championnat et cherchera à déjouer les pronostics.

Pour cette rencontre, Unai Emery est privé de joueurs cadres, tels que Neymar, Kylian Mbappé, Dani Alves, Thiago Motta ou Marco Verratti, mais peut toujours compter sur un onze très compétitif. Lo Celso et Pastore accompagnent Rabiot au milieu, alors que Di Maria et Draxler entourent Cavani devant. A Guingamp, Antoine Kombouaré laisse Sorbon, Salibur et Briand sur le banc et fait confiance à Marcus Thuram pour animer son attaque.

Les compositions d’équipes :

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche - Rabiot, Lo Celso, Pastore - Di Maria, Cavani, Draxler

Guingamp : Johnsson - Koko, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Phiri, Deaux - Blas, N’Gbakoto, Coco - Thuram