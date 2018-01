Le PSG a communiqué officiellement sur l’état de ses blessés, à la veille de la réception de Guingamp pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et comme prévu, Mbappé ne sera pas suffisamment remis de son choc avec Anthony Lopes. Neymar ne sera pas de la partie non plus. Lucas va lui intégrer le groupe retenu.

« Apres 48h de soins, Kylian Mbappé souffre toujours de ses contusions multiples. Les différents examens pratiqués n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique. Il est forfait pour le match contre Guingamp. Neymar JR ne s’est pas entraîné aujourd’hui. Il souffre toujours d’une élongation de la cuisse droite. Thiago Motta poursuit un travail spécifique de reprise, tout comme Hatem Ben Arfa. »