Étrille 5-1 à Lille, le PSG a sombré face à son dauphin. Interrogé à l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel a poussé un gros coup de gueule contre sa direction notamment au sujet de la justesse de l’effectif du club de la capitale.

Une sortie qui a fait réagir Habib Beye dans le Canal Football Club. Et le consultant de Canal+ a égratigné le technicien allemand, notamment sur ses choix tactiques et le peu d’envie de son équipe. « C’est un problème de clubs qui a beaucoup de moyens. Ils ont fait des recrutements. Ces recrutements ne sont pas efficaces de la part. Quand on voit cette équipe sur le terrain, elle doit mieux produire. Il (Tuchel) ne parle pas du contenu de son équipe. Il s’attarde sur les faits de jeu et sur les blessures. Ce soir, son équipe a renoncé. Il doit aussi pointer ses propres défaillances. » Voilà qui est dit.