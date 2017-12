Homme de l’ombre, Antero Henrique n’en demeure pas moins un maillon important du Paris Saint-Germain. Discret depuis son arrivée dans la capitale, le directeur sportif portugais a accordé un long entretien au quotidien Le Parisien. L’occasion pour lui de passer en revue toute l’actualité du club francilien mais aussi d’envoyé un tacle bien senti à Javier Tebas, le président de la Liga, qui n’a cessé de pointé du doigt les méthodes du PSG lors du transfert de Neymar.

« Nous sommes tranquilles. Nous connaissons notre responsabilité et les limites qui nous sont imposées par l’UEFA. Cet été, nous avons fait deux opérations exceptionnelles. Neymar et Mbappé étaient d’accord pour nous rejoindre. C’était une opportunité unique. Que devions nous faire dans un cas comme ça ? Nous avons décidé d’y aller de conclure ces transferts et ensuite de nous adapter (...) Je crois que dans cette affaire, les Espagnols ont mis beaucoup de pression. Le président de la Liga critique le transfert de Neymar. Ok, mais qu’il nous explique comment le Barça a acheté Neymar en 2013 ! Combien le club a vraiment payé Neymar ? Nous, au PSG, on fait les choses en toute légalité, en payant le montant de la clause libératoire ».