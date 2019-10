Revenu blessé de la trêve internationale avec le Sénégal, Idrissa Gueye n’a plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis le 5 octobre et un match contre Angers (4-0), durant lequel il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Touché aux ischios-jambiers, le milieu de terrain du club de la capitale n’est pas certain de jouer dimanche soir le Classique contre l’OM (21h, à suivre en direct sur notre site).

Un peu plus d’une semaine après le communiqué médical du PSG, l’international sénégalais (64 sélections) a en tout cas donné des nouvelles concernant sa blessure. « J’ai une petite lésion mais ce n’est rien du tout. On vous voit dimanche ? J’espère bien », a expliqué le principal concerné à Canal +, à la sortie du Camp des Loges. Les supporters parisiens pourraient donc avoir une bonne surprise dans quelques jours...