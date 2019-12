Après sa victoire contre Le Mans dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT (4-1) mercredi, le Paris Saint-Germain va accueillir Amiens samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 (20h45, à suivre sur notre live commenté). À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel a donc fait un point sur son effectif.

Quelques minutes avant sa conférence de presse, sur PSG TV, l’entraîneur allemand a confirmé qu’Idrissa Gueye, absent depuis plusieurs jours à cause d’une blessure à la cuisse, était disponible. Cependant, l’international sénégalais n’est pas encore sûr de jouer. « On doit décider cet après-midi ou samedi matin », a lâché Thomas Tuchel. Abdou Diallo et Julian Draxler sont aussi aptes, eux qui étaient malades cette semaine.