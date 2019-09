« C’est vrai que c’est un magnifique but qui nous permet de prendre 3 points, on est contents pour lui et pour l’équipe. C’était la meilleure réponse, il a répondu présent sur le terrain, c’est le plus important. Ce qui se passe en dehors du terrain reste en dehors. Ce n’était pas un match facile pour lui mais il a su répondre présent, » a réagi Idrissa Gueye au coup de sifflet final, évoquant son coéquipier Neymar, auteur d’une reprise acrobatique décisive face à Strasbourg pour son retour sous le maillot parisien (1-0).

Interrogé également sur la prestation globale de son équipe, l’international sénégalais a souligné qu’à l’occasion d’un match post-trêve, seule la victoire importait. « Nous, on est très contents du résultat. Dans le jeu, ce n’était pas facile, il y a eu la trêve, les joueurs reviennent de sélection, certains n’ont pas beaucoup joué, il y a de la fatigue. L’essentiel était les trois points aujourd’hui, » a-t-il conclu au micro de Canal +.

