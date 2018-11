Depuis plusieurs jours, le club de la capitale est dans la tourmente. Après la divulgation d’informations des Football Leaks concernant le Paris Saint-Germain et un potentiel fichage ethnique, le club a mené une enquête interne dans laquelle il compte prendre des mesures. Interrogé par L’Equipe au sujet d’un fichage ethnique, Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du club de la capitale, a démenti ces informations.

« Des qualifications sur les origines des joueurs existent sur certaines fiches en Ile-de-France. Quand on regarde l’ensemble des sélections de jeunes, il y a la présence d’une diversité vraiment très forte au PSG. Alors le club a-t-il utilisé des éléments notés pour discriminer ? La réponse est absolument non. Les fichiers ? Un paramètre parmi tant d’autres, qui a été noté et, manifestement, ne sert à rien. Aucun élément d’origine n’est ressorti dans une quelconque réunion de choix de jeunes joueurs », a ainsi déclaré le directeur général délégué du Paris Saint-Germain.