Plus les semaines passent et plus l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est incertain, alors même que le Real Madrid et Zinedine Zidane suivent de très près sa situation au sein du club de la capitale. Si un éventuel recrutement de la star française a été récemment validé par la légende des Merengues Iker Casillas, il a carrément été annoncé par Jérôme Rothen, ancien parisien (2004-2010) et international français (13 sélections).

« Je sais de source sûre que Kylian Mbappé au Real Madrid, c’était quasiment fait. Avec ce qu’il se passe, c’est sûr que l’arrivée de Mbappé au Real va être reculée. Il n’y aura en aucun cas une prolongation de contrat de Mbappé au PSG. Ce sera un accord entre eux vu que le PSG était d’accord pour s’en séparer cet été, à mon avis c’est juste une question de temps. Laisser un an de plus au Real Madrid pour récupérer Mbappé, cela ne me paraît pas surprenant », a récemment lâché Rothen au micro de RMC Sport, où il officie en tant que consultant. Ses propos vont dans le sens du média madrilène As, qui a affirmé que le Real avait reporté ses plans d’une année pour le champion du monde 2018.