Pour sa première saison pleine sous le maillot du Paris Saint-Germain, Julian Draxler (24 ans) a été invité à changer son positionnement, passant d’ailier à milieu de terrain axial dans le 4-3-3 d’Unai Emery. Un repositionnement qui a plu à l’Allemand.

« C’était un nouveau poste pour moi de jouer un peu plus bas. Il a fallu que je m’habitue à jouer un peu plus avec les milieux de terrain, Adrien, Thiago, Marco... et avec trois attaquants devant moi. C’est très différent de ce que j’ai pu faire avant, mais ça me plait aussi. Le but est d’aller de l’avant avec l’équipe, donc l’apport offensif reste similaire », a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.