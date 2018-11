Gardien du Paris Saint-Germain prêté cette année à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp (28 ans) continue de suivre de près l’actualité de son équipe. Celui qui rencontrera l’Olympique de Marseille jeudi en Ligue Europa (à suivre sur notre live commenté) s’est exprimé en conférence de presse. Il en a profité pour commenter le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (à suivre sur notre live commenté) qui se déroulera la veille.

« Je sais comment ça se passe à Paris en Ligue des champions. À la maison, depuis je ne sais pas combien de matchs, ils n’ont pas perdu. J’ai vu le match contre Naples, Di Maria a marqué juste à la fin. Ils n’abandonnent jamais, c’est une équipe qui est forte mentalement et qui est toujours là quand elle a la pression. Je suis presque sûr et certain qu’ils vont le faire, parce qu’à la maison contre une grande équipe, ils savent ce qu’ils doivent faire. Je n’ai aucun doute » a-t-il lancé.