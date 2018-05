Dans un entretien accordé au quotidien argentin La Nación, Patrick Kluivert est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain. L’ancien attaquant a également été interrogé sur ce qu’il manque au club de la capitale parisienne pour aller au bout et enfin soulever la coupe aux grandes oreilles.

« Le PSG a une puissance financière et peut acheter le joueur qu’il veut. Mais le plus important, littéralement, c’est de former une équipe. Et quand il y a eu des chocs importants, le PSG s’est compliqué les choses. Moi j’étais dans cette fameuse remontada de Barcelone, on avait gagné 4-0. Personne ne pouvait y croire. Honnêtement je n’ai pas de mots pour expliquer ce qui est arrivé ce jour là », a confié le Néerlandais.