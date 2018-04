Le Paris Saint-Germain se prépare à un été très mouvementé. Dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, les pensionnaires du Parc des Princes auront fort à faire. Ce sera le cas concernant Gonçalo Guedes, dont le prêt à Valence est un succès à tel point que le club ché, comme d’autres, veulent mettre la main sur le Portugais. Le club de la capitale devra trancher.

Ancien directeur du football au PSG, Patrick Kluivert a évoqué le cas de Guedes, un joueur qu’il apprécie beaucoup, dans les colonnes de Super Deporte. « C’est moi qui l’ai emmené de Benfica à Paris quand j’étais là-bas en tant que directeur sportif, parce que je crois qu’en ce moment c’est l’un des ailiers avec le plus de potentiel. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il ne pouvait pas jouer les minutes qu’il devait jouer. C’est dommage ». Concernant l’avenir de Gonçalo Guedes, il a confié : « Son avenir est très clair. Il va triompher, c’est sûr. Ce qu’il se passe c’est qu’il a la confiance d’un entraîneur, qui croit en lui pour qu’il puisse jouer comme à Valence (...) Je lui souhaite bonne chance car c’est quelqu’un de très agréable, un très bon joueur et une personne idéale pour travailler. C’est un gagnant et c’est le plus important. Il faut lui donner de la confiance et il triomphera où il sera ».