Grzegorz Krychowiak n’entre pas dans les plans d’Unai Emery pour cette nouvelle saison déjà bien entamée. Si une source proche du joueur nous confirmait qu’il ne voulait pas quitter le PSG, il n’aura peut-être pas le choix.

Quoi qu’il en soit, il ne manque pas de prétendants, puisque selon les informations du média polonais Przegląd Sportowy‏, il est dans le viseur de l’AC Milan, de Valence et de... l’Olympique Lyonnais. On rappelle que le club rhodanien cherche actuellement un milieu de terrain. Et si le Polonais était l’élu ?