Lorsque Thomas Tuchel s’est présenté aux médias en conférence de presse ce lundi après-midi, la première question posée au coach du PSG a été de savoir si Neymar allait être disponible pour ce choc face à l’Etoile Rouge de Belgrade (match à suivre en direct sur notre site). Une question à laquelle l’Allemand a répondu positivement. Mais il n’a pas été le seul. Quelques instants plus tard, Kylian Mbappé a lui aussi annoncé que le Brésilien sera présent.

« On s’entend de mieux en mieux. On se connait beaucoup plus aussi. Je suis bien placé pour parler de l’importance de Neymar. Pas beaucoup d’équipes ont un joueur de cette qualité. Demain on va voir la qualité qu’il a. Demain il sera là même s’il ne s’est pas beaucoup entraîné. Mais pour un joueur comme lui, c’est pas grave. Il va démontrer sa qualité pour nous aider à gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse.