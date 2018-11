Ils font le bonheur du Paris SG. Kylian Mbappé et Neymar enchaînent les buts depuis le début de la saison et leur association fait trembler les défenses de France et d’Europe. Interrogé par ESPN Brésil, le jeune attaquant champion du Monde 2018 a détaillé sa relation avec son partenaire auriverde.

« On a commencé à discuter avant que j’arrive à Paris. Il avait déjà signé, il me demandait quand j’allais arriver. Au début, c’était un peu difficile, parce que je ne parlais pas bien anglais, lui non plus. J’ai pris quelques leçons. Je lui parlais un peu en espagnol, comme il a joué à Barcelone. Maintenant, nous parlons bien en anglais, on arrive à communiquer, il y a des affinités qui se sont créées, c’est très bien », a confié l’ancien Monégasque avant de préciser ses relations avec le clan brésilien. « Oui, ils m’apprennent le portugais, mais ce ne sont pas des bons mots. Ils ne m’ont pas appris que des bons mots », a-t-il conclu, dans un sourire.