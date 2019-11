Malgré ses 20 ans, Kylian Mbappé possède déjà un statut de joueur pas comme les autres. Un transfert de 145 millions lors de son départ de l’AS Monaco vers le Paris Saint-Germain, une Coupe du Monde avec l’équipe de France lors du Mondial en Russie il y a plus d’un an et voilà que certaines critiquent se font entendre sur l’attaquant. Dans une interview accordée à Ouest France, le numéro 7 du PSG répond à la question de savoir si les commentaires qui considèrent que le gamin de Bondy a pris la grosse tête l’affectent ou non.

« Non, parce que les gens qui disent ça ne me connaissent. Moi, je ne me permettrais pas de juger quelqu’un que je ne connais pas, ou que je vois simplement jouer une heure et demie à la télévision, sans l’entendre parler, à cause de ses gestes ... C’est juste que je ne comprends pas. Après, on joue tous les trois jours, j’ai beaucoup de choses à gérer ... Cela me passe au-dessus », a-t-il expliqué.