Vendredi soir, à l’occasion du match amical entre le Brésil et l’Uruguay, on a assisté à une action polémique entre Neymar et Cavani, les deux coéquipiers du PSG. L’Uruguayen a taclé le Brésilien et lui a ensuite reproché ses roulades, avant que les deux enlèvent de l’importance à ce fait de jeu en zone mixte. Présent en conférence de presse avec les Bleus, Kylian Mbappé est revenu sur ce petit incident.

« Oui c’est un grand joueur (Cavani, NDLR). Il nous fait beaucoup de bien au PSG. Après avec Neymar, c’est pfff… J’ai envoyé un message à Neymar. Il a rigolé, c’est rien. C’est un duel, ils défendent leur pays et ils ont bien raison. Ils se sont donnés à fond. Il y a un duel, il faut y aller. Ça ne les empêchera pas de se faire un gros câlin au PSG ensuite et de marquer des buts ensemble. Il n’y a aucun problème (sourire) », a lancé le Français.