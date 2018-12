Ce lundi soir, Kylian Mbappé est devenu le premier lauréat du trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. Décerné par France Football, l’attaquant du PSG a accordé un entretien à l’hebdomadaire. Il est revenu sur son retard avant la rencontre contre l’Olympique de Marseille (le 28 octobre, victoire parisienne 2-0), qui a poussé son entraîneur Thomas Tuchel à le mettre sur le banc, avant qu’il ne fasse son entrée et débloque la situation avec un but et une passe décisive.

« C’est un épisode marrant... surtout parce que ça c’est bien terminé. Mais c’est évident que, sur le coup, je n’ai pas trop rigolé. C’est une erreur. Mon côté passionné de foot m’a desservi, puisque ce jour-là, je me suis fait absorber par Real-Barcelone. Le coach a décidé de me mettre sur le banc et je me suis excusé. C’est une leçon. Sur le bord de la touche, juste avant d’entrer, je me disais : "dans ton malheur, tu as l’occasion de rattraper ton erreur, car notre équipe est un peu en difficulté." Finalement, tout le monde a vite oublié mon retard après mes actions qui ont amené nos deux buts. Maintenant, j’arrive beaucoup plus tôt aux rendez-vous. J’arrête même de regarder les matches dès la mi-temps pour éviter de me laisser absorber. »