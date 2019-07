Si le feuilleton Neymar passionne le mercato estival, Edinson Cavani (32 ans) est fidèle à lui-même. Après avoir participé à la Copa América avec l’Uruguay (élimination en quarts face au Pérou), l’attaquant profite de ses vacances dans son pays natal et reviendra à Paris pour débuter sa sixième saison dans la capitale française. Et selon Walter Guglielmone, son agent, l’avenir du numéro 9 s’inscrit toujours à Paris.

« L’idée est de rester au PSG. Je ne sais pas s’il vaut mieux pour Neymar qu’il parte. Edi est un joueur historique du PSG. Il est le meilleur buteur de l’histoire, il a beaucoup gagné et c’est une référence, juge l’agent de l’Uruguayen dans un entretien à Ovación. Les gens l’aiment beaucoup. Je sais qu’aujourd’hui il y a un aspect marketing important avec Neymar et Mbappé, mais Edi est comme la base de cette équipe, en tant que joueur et en tant que personne. »

