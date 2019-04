Ce soir, le Stade Rennais et le PSG vont s’affronter en finale de Coupe de France au Stade de France (à suivre en direct commenté sur notre live). A cette occasion, Neymar (27 ans) pourrait connaître sa première titularisation depuis le 23 janvier dernier.

Le Parisien révèle ainsi que le stratège brésilien disputerait son six centième match en professionnel en cas de titularisation ce soir à Saint-Denis. Pour rappel, le numéro dix parisien a démarré sa carrière le 9 mars 2009. Entre ses différents clubs et la sélection brésilienne, Neymar a déjà disputé 599 rencontres. Et le PSG espère que sa six centième sera couronnée de succès...