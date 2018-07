C’est fait, Gianluigi Buffon est le nouveau gardien du PSG. La nouvelle a été officialisée par le club parisien ce vendredi soir. L’Italien âgé de 40 ans arrive libre de tout contrat et aura la place de numéro un bis en compagnie d’Alphonse Areola ou de Kevin Trapp. Sur le site du club, Nasser Al-Khelaïfi a eu du mal à cacher son enthousiasme. Selon lui, l’arrivée de la légende italienne va contribuer aux nombreux succès futurs du PSG.

« Nous ressentons tous une immense fierté au moment d’accueillir Gianluigi Buffon dans la grande famille du Paris Saint-Germain. L’immensité de sa carrière, ainsi que sa personnalité ambitieuse, rassembleuse et élégante, en font l’un des joueurs les plus admirés et respectés du football mondial. À 40 ans, sa passion pour le football est intacte et Gianluigi a trouvé dans notre projet le cadre idéal pour se fixer des objectifs extrêmement élevés tout en transmettant son expérience, non seulement aux autres gardiens du Club, mais également à l’ensemble de nos joueurs. Nos supporters sauront accueillir Buffon avec toute la ferveur et l’amour qu’il mérite. Son arrivée réaffirme notre volonté d’aller toujours plus haut, une ambition que nous entendons poursuivre avec une détermination toujours aussi forte. »