Et si le Paris Saint-Germain coiffait tout le monde au poteau dans le dossier Matthijs de Ligt ? Longtemps devancé par le FC Barcelone, le club de la capitale serait désormais tout proche de trouver un accord avec la pépite néerlandaise et son entourage.

Présent à Paris pour rencontrer la direction parisienne, Mino Raiola, agent du défenseur central de l’Ajax, a été précédé par Annekee Molenaar et sa mère Christiane à en croire les informations du Telegraaf. Selon le média néerlandais, la petite amie et la mère du joueur de 19 ans auraient profité d’un séjour éclair dans la capitale ces derniers jours pour effectuer un travail de repérage en compagnie de représentants du PSG afin de trouver un logement pour le natif de Leiderdorp dont l’avenir semble de plus en plus s’écrire du côté de la France.

