Depuis 2012 et son arrivée en provenance de Pescara, Marco Verratti fait le bonheur du Paris Saint-Germain. L’international italien a cependant souvent été pointé du doigt pour son hygiène de vie et de potentielles sorties nocturnes dans la capitale. Dans un long entretien accordé à RMC Sport, le joueur de 26 ans a donc eu l’occasion de répondre à ses détracteurs.

« Au début, ça me faisait un peu mal. (...) Je suis une personne comme les autres. Je ne fais rien de particulier, je fais des choses tranquilles comme sortir pour manger. On ne joue pas au football 7j/7 et 24h/24. Sinon, ça va nous tuer. Si des fois, j’ai un jour libre, je peux sortir, ce n’est pas grave, a lâché l’Italien avant de conclure. Il y a des gens qui sont vraiment contre moi. »