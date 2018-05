Dans quelques jours, la Coupe du Monde 2018 débutera en Russie. Un Mondial où Neymar espère bien briller lui dont on parle beaucoup notamment au niveau du mercato. Un an après son arrivée au PSG, les médias espagnols parlent d’un intérêt, voire même plus, avec le Real Madrid.

Interrogée par le magazine VIP, la star de la Seleção a fait une petite mise au point concernant la gestion de sa carrière et de son avenir professionnel. Ses propos sont relayés par Marca. « Mon père ne prend pas les décisions pour ma carrière. C’est moi qui décide. Il est le meilleur conseiller que j’ai, mais celui qui décide c’est moi. Mon père s’occupe d’autres intérêts en parallèle pour que je puisse me consacrer pleinement à ma profession ».