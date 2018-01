Cet après-midi, Javier Pastore est sorti du silence pour mettre les choses au clair concernant son avenir au sein du club de la capitale. Arrivé en retard de ses vacances comme lui, Edinson Cavani ne figurait pas dans le groupe hier lors du déplacement à Amiens. Son agent, Fernando Guglielmone, a fait le point sur l’avenir du joueur pour Sportnotizie24.

« Nous n’allons pas quitter la France. Honnêtement, pour le moment nous n’allons pas quitter la France. L’Inter ? Il n’y a pas de contact et je ne pense pas que le club puisse actuellement se le permettre mais à l’avenir on ne sait jamais, au football tout est possible (...) Et un retour à Naples ? Comme on dit dans le football on ne sait jamais, je n’exclus rien ».