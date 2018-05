De retour à Paris après une longue indisponibilité dû à une fracture au cinquième métatarsien, Neymar prépare son retour sur les terrains, à l’approche de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le Brésilien n’a plus foulé le rectangle vert en match officiel depuis fin février. Un retour que le principal intéressé appréhende.

« Tout se passe bien, Dieu merci, mais il y a toujours cette peur de revenir et je dois perdre cette peur le plus vite possible pour arriver (en forme) à la Coupe du monde, a confié le joueur de 26 ans lors d’un passage sur la chaîne YouTube de Zico. Au début, c’est toujours compliqué, on a toujours peur de faire les mouvements en entier et on finit par compenser. »