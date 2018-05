Si le poste de sentinelle sera un dossier prioritaire pour le prochain mercato du Paris Saint-Germain, celui de gardien le sera également. En effet, le board parisien n’a jamais caché son envie de recruter un top gardien européen, n’en déplaise à Alphonse Areola. Le nom du grand espoir de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, a longuement été associé à celui du club parisien, et les négociations iraient même bon train.

Mais comme le rapporte L’Equipe, ce dossier est plus complexe qu’il n’y parait. Dans l’oeil du cyclone de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris SG ne sait toujours pas quelle sera sa marche de manœuvre pour l’été prochain, même si le club italien ne demande pas un prix exorbitant (entre 40 et 45 M€). L’autre point, et non des moindres, c’est de savoir quelle sera la position du futur entraîneur parisien. Autant dire que ce dossier est encore loin, très loin d’être bouclé.