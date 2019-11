Débarqué libre au Paris Saint-Germain l’été dernier, le milieu espagnol Ander Herrera (30 ans) semble ravi de son choix. L’ancien joueur de Manchester United qui a disputé six matchs depuis le début de saison, s’est confié sur son nouvel environnement dans une interview accordée à So Foot relayée par AS. Et le natif de Bilbao n’est pas forcément tendre avec son ancien club. « Franchement, j’étais immensément heureux à Manchester, mais au club, il m’est parfois arrivé de penser que le football n’était pas considéré comme la chose la plus importante. Je ne sais pas, mais le football n’était pas la chose la plus importante à Manchester, » dévoile ainsi Herrera avant d’expliquer plus en détail ce qui différencie selon lui le PSG des Red Devils.

« Je ne veux pas tout comparer. Ce que je sais, c’est qu’ici, j’ai l’impression que je respire le football partout. Et j’aime bien. Je ne peux pas vous dire comment était le PSG les saisons précédentes parce que je n’étais pas là, mais depuis que je suis ici, ce que je vois, c’est que je suis dans un club qui pense uniquement et exclusivement au football . Et je le dis sincèrement car parfois, vu depuis dehors, le PSG peut avoir un côté glamour qui peut en irriter certains, mais ici on transpire, on s’entraîne, on travaille. » United appréciera...