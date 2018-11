Vainqueur du LOSC (2-1) ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a enregistré une douzième victoire de rang en championnat, réalisant ainsi un nouveau record dans les cinq grands championnats européens. Interrogé par Canal + Sport à l’issue de la rencontre, le capitaine parisien Thiago Silva est revenu sur la performance de son équipe : « cette équipe-là est très dangereuse, surtout en contre-attaques. Aujourd’hui, on ne leur a pas donné beaucoup d’opportunités de le faire (jouer les contres, ndlr). On a joué en bloc, en équipe. On était solidaires. Derrière, défensivement on était bons. Je crois qu’on mérite ce résultat aujourd’hui. (...) La Ligue 1 ? Ce n’est pas trop facile. Ce sont nous qui travaillons ensemble, qui donnons beaucoup sur le terrain, et on a mérité d’arriver à ce moment, mais on a doit continuer maintenant parce que mardi il y a un autre match très difficile en Ligue des Champions. »

Et après avoir parlé du match, le défenseur brésilien a été questionné sur les derniers problèmes de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Marco Verratti : « le coach a pris cette décision, il faut respecter, et aussi se mettre dans la tête que c’est un moment important de la saison. Quand j’étais jeune, je ne faisais pas la même chose mais je crois que Mbappé, Rabiot et Verratti sont très intelligents, et le coach aussi. Bien sûr qu’il va essayer de les aider tous les trois et nous on sera derrière lui car c’est important. » Place désormais au match contre la Napoli mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre très importante pour les Parisiens comme l’a souligné Thiago Silva, expliquant que s’ils perdaient, c’était fini.