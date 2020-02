Edinson Cavani (33 ans) attendait ce moment depuis plusieurs semaines. A la recherche de son deux centième but sous le maillot du PSG, El Matador a su profiter de sa titularisation face aux Girondins de Bordeaux (4-3) pour trouver le chemin des filets. Un moment qui restera à jamais gravé dans le cœur du buteur uruguayen. Interrogé par Canal Plus au coup de sifflet final, l’intéressé n’a pu cacher son émotion au moment d’évoquer ce record.

« Oui c’est un moment très spécial, il y a beaucoup d’émotion. Janvier a été difficile, mais comme je dis tout le temps, il faut toujours essayer de faire de son mieux. C’est émouvant pour moi car la famille est toujours là pour moi. Elle me donne de l’amour et de l’émotion pour aller de l’avant. C’est pour ça que je suis comme ça. ’espère que je vais continuer à faire de grandes choses ici. Oui je cherche à donner ça (les valeurs du foot). C’est ça que je sais faire. Je veux donner ça à la fin. Je veux profiter un moment car j’en ai besoin. Profiter des moments avec les amis et la famille aussi, » a ainsi commenté Cavani. Buteur puis passeur décisif sur le but marqué par Mbappé, le principal protagoniste a vécu une belle soirée au Parc des Princes...