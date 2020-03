Nasser Al-Khelaïfi recevait un sacré coup de poignard le 20 février dernier. En effet, la justice suisse inculpait le président du PSG pour instigation à la gestion déloyale. Une accusation qui concernait l’enquête sur l’attribution des droits TV des coupes du Monde 2026 et 2030. Dans la tourmente, l’homme fort du club parisien pourrait recevoir une bonne nouvelle dans les prochains jours. Selon les informations du Parisien, Al-Khelaïfi pourrait être mis hors de cause.

En effet, le procureur général de la Confédération Michael Lauber a été sanctionné ce mercredi pour avoir entravé l’enquête disciplinaire qui le visait en affirmant ne pas se souvenir d’une rencontre non déclarée avec Gianni Infantino. L’ensemble de son action dans le cadre de l’enquête de la FIFA est totalement remise en cause suite au mensonge de l’intéressé. Les charges retenues contre Nasser Al-Khelaïfi pourraient être ainsi abandonnées. Le président du PSG serait donc mis hors de cause. Une bonne nouvelle pour le principal protagoniste...