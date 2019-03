Dans un entretien accordé au Canal Football Club de Canal+, Layvin Kurzawa s’est exprimé sur l’échec européen face à Manchester United, qu’il n’a d’ailleurs pas disputé. L’international tricolore a fait part de sa frustration.

« J’étais comme un fou. On se dit qu’il y a une malédiction. On ne fait pas le match qu’il faut, mais à côté de ça on a pas de chance. (...) Avec les joueurs que l’on a, le coach que l’on a... On a un groupe de fou. L’année prochaine on va recommencer, on va la gagner, je ne sais pas quand mais on va la gagner », a lancé le latéral gauche français.