« Layvin est un international reconnu, d’une très grande qualité. Face à la concurrence, il a perdu confiance, j’ai juste profité de cet instant ou il n’était pas à son meilleur niveau pour montrer ce que je pouvais faire. J’ai joué plus que lui car il n’était pas en grande forme.C’est simple, qu’il arrête d’être distrait par l’extra-sportif, et qu’il se concentre sur le football. Il a la capacité pour y arriver, il doit être plus fort mentalement, poursuivre un objectif et s’y tenir : donner le meilleur de lui même et laisser les critiques de côté ».

Tels étaient les propos de Yuri Berchiche sur Layvin Kurzawa, son concurrent au poste de latéral gauche au PSG la saison dernière, dans un entretien accordé au Canal Football Club. Le principal concerné lui a répondu sur les réseaux sociaux. « On peut dire ce qu’on veut sur moi, la vérité moi je la connais. Le plus important aujourd’hui et que depuis mon opération, je donne tout, tous les jours, pour revenir plus fort. J’ai encore du travail pour rendre à ce club et aux supporters ce qu’ils m’ont donné. Allez Paris », a écrit le Français.