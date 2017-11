Plus on approche du mercato hivernal et plus il y a de joueurs annoncés du côté du FC Barcelone. L’intérêt du club catalan pour Mesut Özil semble être important, alors que la piste Philippe Coutinho est toujours d’actualité, et que des joueurs comme Clément Lenglet ou De Ligt ont été annoncés pour le secteur défensif.

Mais une chose est sûre, Angel Di Maria ne rejoindra pas la Catalogne cet hiver. Ainsi, selon Sport, le leader du championnat d’Espagne a écarté l’option Di Maria, en raison du prix demandé par les Parisiens, 70 millions d’euros, jugé trop élevé pour un joueur de 29 ans.