Ce samedi, le MHSC reçoit le PSG (17 heures) à la Mosson. Un rendez-vous qui coïncide également avec les retrouvailles entre Nasser Al-Khelaïfi et la famille Nicollin. Proche de Louis, le président parisien vouait une réelle estime à son homologue héraultais. Pour lui rendre un ultime hommage, Al-Khelaïfi a donc offert à son fils Laurent, un maillot du PSG porté par Neymar pour enrichir le musée de son père.

Décédé le 29 juin dernier, Loulou possédait dans son musée une centaine de pièces de collection provenant du milieu sportif. Une démarche qui a été saluée comme il se doit par Neymar sur son compte Twitter. « Je suis très honoré d’être dans le musée de monsieur Louis Nicollin, » a ainsi confié la star brésilienne.

I am very honored to be in Mr Louis Nicollin museum in Montpellier https://t.co/FdchPmFzoA

