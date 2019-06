Il y a quelques jours, Jesé Rodriguez a fait parler de lui. Mais pas pour le football. L’attaquant, sous le pseudo de Jey M, a dévoilé sur YouTube le club de son nouveau son intitulé « Pakata ». De quoi l’occuper lui qui est à la recherche d’un point de chute.

Estadio Deportivo indique que l’attaquant souhaiterait revenir au Bétis, où il était en prêt cette saison. Jesé se sentirait bien au sein de l’équipe et du vestiaire andalou. Le média ibérique précise que le Bétis envisagerait aussi de le faire revenir pour renforcer les ailes, et non en tant qu’attaquant. D’ailleurs, pour évoluer en pointe, le Belge Divock Origi (Liverpool) serait pisté.

