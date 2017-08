Ce n’est plus qu’une question d’heures. L’officialisation de Neymar au Paris Saint-Germain devrait arriver sous peu. Ainsi, on se demande déjà quel numéro va porter la pépite brésilienne.

« Je veux offrir mon numéro à Neymar en tant que cadeau de bienvenue. Je veux qu’il se sente à l’aise et heureux dès le premier jour. Moi qui suis le premier qui est arrivé, je veux lui donner tout le soutien dont il a besoin pour qu’on puisse gagner ensemble la Liuge des Champions. C’est un petit détail, mais pour ça a été important d’avoir ce numéro et maintenant je veux lui souhaite la bienvenue avec ce petit cadeau », aurait dit Javier Pastore à Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique selon la Cadena Ser.