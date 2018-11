Suite aux révélations des Football Leaks concernant le fichage ethnique au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain, la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes et à la Lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, et la minsitre des Sports, Roxana Maracineanu, devraient rencontrer la direction du club de la capitale dans les prochains jours. En prenant connaissance de l’enquête de Mediapart, cette dernière a tout de suite contacté les dirigeants parisiens et a prévu de rencontrer l’état-major du football hexagonal.

« On a discuté avec Jean-Claude Blanc tout de suite, dès que c’est sorti, donc le vendredi. On a décidé de leur laisser une semaine pour faire l’enquête interne au sein du PSG et on va se revoir suite à ça. En attendant, cette semaine, on va rencontrer Nathalie Boy de la Tour dès demain, la présidente de la Ligue et puis Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, pour voir les mesures qu’on peut prendre ensemble », a-t-elle annoncé au micro de RTL ce matin. Elle a également confié que tous les clubs seront prévenus sur les conséquences de telles initiatives. « On ne veut surtout pas que ça existe ailleurs. On va envoyer un courrier à tous les clubs professionnels et les clubs amateurs. Je pense que c’est important de leur rappeler la loi tout simplement et une injonction à veiller à ce que de telles pratiques ne se reproduisent pas. C’est vrai que j’ai dit que j’étais triste, mais aujourd’hui, deux jours plus tard, je suis vraiment en colère parce que ce sport-là, ce n’est pas le sport que je connais. »