Le Paris Saint-Germain a communiqué ce samedi après-midi le groupe convoqué pour la réception de Guingamp dimanche au Parc des Princes (21 heures).

Blessés depuis plusieurs jours, Adrien Rabiot et Lassana Diarra ne figurent pas dans le groume parisien. En phase de reprise, Marco Verratti n’apparaît pas non plus dans les 18 joueurs convoqués par Unai Emery.

Le groupe du PSG

Trapp, Areola - Berchiche, Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Silva - Draxler, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Motta - Cavani, Di Maria, Mbappé, Weah