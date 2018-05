Le médecin de la sélection brésilienne possède un agenda pour le moins chargé. Après avoir opéré et géré la rééducation de Neymar, Rodrigo Lasmar va devoir s’occuper désormais de Daniel Alves. Victime d’une une désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe face aux Herbiers (2-0) mardi au Stade de France, le latéral droit brésilien est indisponible au moins trois semaines.

Selon Globo Esporte, le médecin du Brésil et le coordinateur sportif de la Seleçao Edu Gaspar, sont arrivés ce jeudi à Paris et ont effectué un crochet par le Camp des Loges. Lasmar y effectuera un point complet sur la blessure d’Alves, mais aussi sur la convalescence de Neymar.